وزير السياحة يقرر إخضاع 51 فدانا بسوهاج لحماية الآثار

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رقم 207 لسنة 2021.

وينص القرار في المادة الأولى: إخضاع مساحة 51 فدانا، 23 ط، 3.333 س بناحية قرية سلامون- مركز طما بمحافظة سوهاج، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي: