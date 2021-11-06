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السيسي يستعرض جهود الاستفادة من الأراضي والمساحات الفضاء غير المستغلة

05:45 م السبت 06 نوفمبر 2021
السيسي يستعرض جهود الاستفادة من الأراضي والمساحات الفضاء غير المستغلة

جانب من الأجتماع

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

واستعرض الرئيس الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضي والمساحات الفضاء غير المستغلة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن سير العمل بمشروع أبراج بورسعيد، والموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام التطوير العقاري.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي إيهاب الفار الهيئة الهندسية للقوات المسلح أشرف العربي

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