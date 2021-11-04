Masrawy logo white

وكيل الصحفيين يقدم مقترحًا للنقيب لتوفير مدفن للأعضاء من دون عائل

11:28 م الخميس 04 نوفمبر 2021
وكيل الصحفيين يقدم مقترحًا للنقيب لتوفير مدفن للأعضاء من دون عائل

أيمن عبدالمجيد

كتب- مينا غالي:

تقدم أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، بمقترح إنساني لضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، يقترح فيه توفير النقابة لمدفن خاص بالحالات التي بدون عائل من الزملاء، بعد تكرار حدوث حالات واجهت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.

وجاء نص المذكرة التي حملت رقم وارد "6276”، بتاريخ 4 نوفمبر 2002، على النحو التالي:

(الأستاذ/ ضياء رشوان نقيب الصحفيين

تحية طيبة وبعد..

نظرًا لوجود حالات من الزملاء الصحفيين، بلا عائل، بعضهم يُعاني من أمراض مزمنة، تتابعهم لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ومؤخرًا تكررت حالات وفاة زملاء، دون عائل، وواجهنا أزمة العثور على مدفن لتكريمهم، أقترح شراء لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، مدفنًا باسم نقابة الصحفيين، لمواجهة مثل تلك الأزمات.

ولكون ذلك المدفن بات ضرورة ملحة، أقترح أن يكون به أربع عيون، نصفها للسيدات والنصف الآخر للرجال، ولذا نأمل في عرض ذلك المقترح على مجلس النقابة لاتخاذ القرار اللازم، وما يتبعه من إجراءات تنفيذية، وفق اللوائح والقوانين، لضمان اختيار موقع مناسب، وبسعر عادل).

أيمن عبدالمجيد نقابة الصحفيين ضياء رشوان الصحفيين

الخبر التالى:

​​تصل لـ20 جنيهًا.. تعرف على سبب أقل مخالفة في قانون المرور الجديد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
921

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

332889

إجمالي الإصابات

18769

إجمالي الوفيات

279823

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الرؤية أقل من 1000 متر.. الأرصاد تحذر من أجواء صباح الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا