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​​تصل لـ20 جنيهًا.. تعرف على سبب أقل مخالفة في قانون المرور الجديد

11:31 م الخميس 04 نوفمبر 2021
​​تصل لـ20 جنيهًا.. تعرف على سبب أقل مخالفة في قانون المرور الجديد

مجلس النواب

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس النواب نهائيًا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .

وينشر "مصراوي" أقل قيمة للمخالفات في قانون المرور الجديد والتي جاءت كالتالي:

1- جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد الأمامي- الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيهًا والأدنى 20 جنيهًا ويجوز التصالح.

2- عدم إفساح الطريق لمرور سيارات الطوارئ - الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيهًا والأدنى 20 جنيهًا ويجوز التصالح.

3- قيادة مركبة بطريقة تعرض الأرواح للخطر - الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيهًا والأدنى 20 جنيهًا ويجوز التصالح.

4- تركيب ستائر تحجب الرؤية - الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيهًا ولا يجوز التصالح.

5- زجاج ملون يحجب الرؤية - الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيهًا ولا يجوز التصالح.

6- كسر بزجاج السيارة - الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيهًا ولا يجوز التصالح.

7- قيادة السيارة بدون حزام أمان - الحد الأقصى للمخالفة 300 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

8- عدم وجود طفاية حريق - الحد الأقصى للمخالفة 300 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

مجلس النواب قانون المرور الجديد حنفي جبالي مخالفات المرور

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