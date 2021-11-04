"العربية للتصنيع": بروتوكول تعاون مع التعليم.. وتوريد 3.1 مليون كشاف بالمشروع القومي لإنارة الشوارع

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ لمتابعة موقف المشروعات المنفذة من قبل الهيئة، وجهود التطوير والتحديث لخطوط الإنتاج، بحضور اللواء عصام عرفة، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، واللواء إسماعيل النجدى، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، والدكتور مهاب محمد، مستشار رئيس الهيئة، والدكتور أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة شركة "بنية".

وخلال الاجتماع، أشار الفريق التراس إلى أن العام المالي 2020/2021 شهد تحقيق العديد من الإنجازات في عدد من ملفات عمل الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بتحصيل الديون المستحقة لوحدات الهيئة طرف الغير، بما يحفظ حقوقها ومواردها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لترشيد الإنفاق وخفض تكاليف الإنتاج.

وعن جهود تحديث وتطوير خطوط الإنتاج، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أنه فيما يتعلق بمصنع الإلكترونيات، فقد شهد إحلال أحد خطوط تجميع المكونات السطحية بطاقة 20ألف مكونة/ ساعة بأحدث خط من شركة "فوجي" اليابانية بطاقة إنتاجية 200 ألف مكونة / ساعة، والذي يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، حيث يتميز بالقدرة على تجميع المكونات الدقيقة التى تستخدم مع اللوح الإلكترونى الخاص بالتابلت والموبايل، فضلًا عن تركيب وتشغيل خطين لإنتاج التابلت واللاب توب والتليفون المحمول، بالتعاون مع مجموعة "طلال أبو غزالة"، مضيفًا أنه تم الانتهاء من إنتاج 3987 تابلت، وجار إجراءات التعاقد على المكونات الإلكترونية الدقيقة لـ200 ألف تابلت، لتحقيق الخطة التسويقية.

وأوضح الفريق التراس أنه من خلال تحديث وتطوير مصنع الإلكترونيات، فقد تم تشغيل خط كاميرات المراقبة، حيث تم الانتهاء من إنتاج 10 آلاف كاميرا و1500 جهاز تسجيل كمرحلة أولى، ومن المخطط الوصول لـ45 ألف كاميرا، و13050 جهاز تسجيل بنهاية العام الجاري.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتلبية احتياجات الوزارة من الشاشات التفاعلية، وجار التعاقد مع شركة "بروميثيان" الإنجليزية، وشركة "Si-vision" لتصميم وتصنيع وحدة الكمبيوترOPS)) الملحقة بالشاشة، إلى جانب التعاون مع الشركات الناشئة، والعمل على تشجيع الشباب المبتكر، من خلال تبني تصنيع وتسويق العينة الأولية لمنتجاتهم، ومن ذلك ما تم مع مصنعي جهاز السبورة الذكية.

وتطرق الفريق التراس إلى التعاون مع شركة "ديل ميترننج" الألمانية فيما يتعلق بإنتاج عداد المياه الذكي، الذي يعمل بتكنولوجيا الموجات فوق الصوتية، ويتميز بسرعة تجميعه للبيانات والحساب الدقيق لإستهلاك المياه، وكذا تحديد أماكن التسريب بدقة، لافتا إلى ما تم تتنفيذه من مشروعات تجريبية فى هذا الصدد.

وفيما يتعلق بأنظمة الإضاءة، أوضح الفريق التراس أنه تم توريد وتركيب عدد 3.1 مليون كشاف ضمن المشروع القومي لإنارة الشوارع على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنه جار توريد كشافات شوارع، ووحدات إضاءة لمشروع "حياة كريمة" بإجمالي 2500 وحدة إضاءة، وجار تنفيذ باقى التعاقدات طبقاً للطلبات.

وتطرق الفريق التراس إلى موقف مشروعات الهيئة فى مجال تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا، مشيراً إلى أنه من أهم المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، مشروع خطوط إنتاج تصنيع الكمامات، بطاقة إنتاجية 300 ألف كمامة / يوم باستثمارات تصل إلى 2.5 مليون دولار، ومشروع إنتاج عدادات الكهرباء الذكية، بطاقة إنتاجية 240 ألف عداد/ سنوياً، وكذا مشروع إنتاج كاميرات المراقبة بالتعاون مع شركة "هنى ويل" الأمريكية، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للخط إلى 30 ألف كاميرا/ سنة من منتج "هنى ويل"، و300 ألف كاميرا / سنة للمنتجات الأخرى، لافتاً إلى مشروع الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة، وذلك لتصنيع اللوحات المرورية المؤمنة محلياً بسعر منافس للأسعار العالمية، حيث من المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية له إلى 3 ملايين لوحة/ سنوياً (للوردية الواحدة).

وأضاف: "فيما يتعلق بمجال ضمان جودة الإنتاج طبقاً للمواصفات العالمية، فقد تم وضع مخطط جار تنفيذه بالتنسيق مع إحدى الشركات لتأهيل المصنع للحصول على شهادة الاعتماد العالمية في مجال السكك الحديدية"، مضيفًا أنه في مجال تكنولوجيا المعلومات تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز مركز البيانات الرئيسي للربط الرقمي لخطوط الإنتاج وكافة أنشطة العمل بالمصنع.

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