التنمية المحلية: مركز سقارة ينظم دورتين تدريبيتين الأسبوع القادم

كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع القادم، دورتين تدريبتين، الأولى إعداد المدربين الأساسية TOT، والثانية تحسين خدمات المراكز التكنولوجية في مجال مؤشرات الأداء لمديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام وأعضاء لجان متابعة المراكز التكنولوجية، فيما تستمر فعاليات دورتي أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Basics Programming واللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 140 متدربًا من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أن دورات الـ (TOT) التي ينظمها مركز سقارة في خطته التدريبية ساهمت في إفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لامركزيًا في المحافظات خاصة وأن لديهم القدرة على تصميم البرنامج التدريبي ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة على معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدى المتدربين بما يعمل على تطوير مهارات العاملين وانعكاسه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الهدف العام لبرامج (TOT) التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، لافتًا إلى انه سيتم الاستعانة بهم أيضًا في بعض الدورات المنفذة بمركز سقارة كمدربين بالمركز والمحافظات.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هي: أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورًا، ودورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقي للوظائف القيادية إضافة إلى برنامج Autocad واستفاد من هذه الدورات 110 متدربًا من جميع المحافظات.​