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التضامن لـ "النواب": إنشاء وحدة حقوق الإنسان في الوزارة أكتوبر الماضي

11:57 ص الخميس 04 نوفمبر 2021
التضامن لـ "النواب": إنشاء وحدة حقوق الإنسان في الوزارة أكتوبر الماضي

مجلس النواب


كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، اجتماعًا مع أمينة طراف، معاون وزيرة التضامن لشئون الحماية الاجتماعية، ومحمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي.

واستعرض الاجتماع ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى والعمل على حلها.

وأوضح المستشار محمد عمر القماري، أنه تم بالفعل إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار رقم 534 بتاريخ 31/10/2021.

وأضاف القماري، أنه فيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى ستظل بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة "الشباك الواحد" بناء على توجيهات الوزيرة، وأصبح هناك لجان فحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفها من حيث التكرار والمناطق.

وتابع: نعمل على زيادة الوعي للمرأة الريفية من خلال برنامج رائدات الريف، ولدينا عدة برامج للمرأة لإقامة مشروعها الخاص لتصبح مستقلة ماديًا.

وزارة التضامن مجلس النواب طارق رضوان الحماية الاجتماعية أمينة طراف

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