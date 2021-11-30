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وسط الحرب في إثيوبيا.. خبير ينشر أحدث صورة فضائية لسد النهضة

11:20 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
وسط الحرب في إثيوبيا.. خبير ينشر أحدث صورة فضائية لسد النهضة

سد النهضة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الصور الفضائية أظهرت اليوم بحيرة سد النهضة دون تغيير عن الأسابيع الماضية في مشهد يؤثر فيه الصراع الدائر بين الجيش الإثيوبي الذي يقوده آبي أحمد بنفسه واتحاد المعارضة بقيادة جبهة التحرير لشعب التيجراي في إقليم العفر الذي يعاني الآن الخراب والدمار.

وأضاف "شراقي"، في منشور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء، أنه لا يوجد أي تقدم في أعمال بناء سد النهضة رغم إعلان قوات الدفاع الإثيوبية الأسبوع الماضي انتشارها في منطقة السد.

وأشار إلى أن إثيوبيا أدعت أن أعمال البناء مستمرة دون أي مشاكل أمنية، ومر شهر أكتوبر ومن بعده نوفمبر دون إنتاج كهرباء.

وأوضح، أن التخزين الأول والثاني لسد النهضة تم دون تحقيق إثيوبيا أي فائدة حتى الآن، واصفا إياهما بالعناد السياسي لمصر والسودان.

وتابع: "يوجد توتر على الحدود الاثيوبية السودانية مما دعا البرهان لزيارة المنطقة لشد أزر الجنود السودانيين، وخراب ودمار فى الداخل الاثيوبى نتيجة تعنت آبى أحمد وأنانيته وتشبثه بالحكم، لم يتعلم من سلفه ديسالين عندما استقال حقنا لدماء شعبه وحفاظا على ممتلكاته".

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سد النهضة عباس شراقي بحيرة سد النهضة اثيوبيا نهر النيل تخزين المياه

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