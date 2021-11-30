بعد اجتماعه مع الوزيرة.. رئيس "محلية النواب" يوجه رسالة لأصحاب وسائقي التوك توك

كتب - نشأت علي

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العربية للتصنيع.

وقال المهندس أحمد السجيني، إن وزيرة الصناعة، استعرضت خلال الاجتماع قرار الحكومة بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وأنها راعت في القرار المخزون الخاص للمصانع والشركات، وكذلك تطبيق مبادرة الإحلال والتي ترتكز على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين وأصحاب مركبات التوك توك لتقنين الأوضاع، وإحلال المركبات غير الصالحة للاستخدتم الآمن.

وأشار السجيني، إلى أنه وفقا لما عرضته الوزيرة فإن الإحلال سيكون من خلال حزمة حوافز تمويلية في سبيل تحقيق الأمر، وأنه لابد أن تكون هناك خطوط سير وساحات لمركبات التوك، وبالتالي وجود حوكمة ورقابة على أرض الواقع.

وتابع السجيني: "نُطمئن المواطن ونطمئن أصحاب وسائقي التوك توك، الأمر لصالحهم، كما نطمئن الصناع بحديث الوزيرة أنها على أتم الاستعداد لاستقبالهم والاجتماع بهم والاستماع لهم حتى يقوموا بتنفيذ خطة الدولة للإحلال، مع مراعاة الحقوق الخاصة بهم وبطبيعة عملهم".

وأشار إلى دعمهم وزيرة الصناعة في قرارها وجهدها، ومطالبتها بمراعاة ما طرحه ممثل الهيئة العربية للتصنيع وكذلك حقوق المصنعين، وملف التوك توك يجب أن يكون تحت مظلة حملة إعلامية ممنهجة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، ضرورة أن يكون قرار إحلال التوك توك بسيارات (ميني فان) أو غيرها وفقا لبرنامج زمني وجغرافي.

وأجمع النواب خلال الاجتماع، علي ضرورة تقنين أوضاع مركبات التوك توك، وتيسير إجراءات الترخيص، ورأي النواب ضرورة تخفيض قيمة مبلغ التأمينات الاجتماعية أو تقسيمها علي شرائح لتحفيز أصحاب التوك توك علي التقنين.