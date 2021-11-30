الكيلو وصل 160 جنيهًا.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم

كتب - نشأت علي:

قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن العالم كله يشهد ارتفاعا في الأسعار، سواء في الشحن أو ارتفاع أسعار الذرة ومدخلات الأعلاف بشكل عام، حتى العجول التى يتم استيرادها شهدت ارتفاعا فى الأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق والتعرف على السياسة الاستيرادية للحيوانات الحية.

وأضاف: "نحن جزء من العالم نتأثر بزيادة الأسعار، خاصة وأن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعا يتراوح من 30 إلى 35% ونحن نستورد جزءًا كبيرًا من احتياجاتنا من الأعلاف، بالإضافة إلى استيراد مدخلات الإنتاج".

وأوضح أن ارتفاع أسعار اللحوم وعدم ثبات الأسعار في المنطقة الواحدة يستوجب وقفة لمعرفة السبب، خاصة مع عدم ثبات الأسعار بداية من 120 جنيها إلى 140 ثم 160 للكيلو الواحد.

ولفت الصياد إلى أنه الوزارة تعمل طوال الوقت على توفير المعروض في السوق المصري وتوفير اللحوم الحمراء للمواطنين.

وأشار إلى أن الأسواق شهدت العام الماضي استقرارًا كبيرا فى الأسعار، وحتى العام الجارى ومع ارتفاع الأسعار لكن المنتج متوفر فى السوق المحلى.

وأشار نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إلى أن الوزارة تمنح موافقات لاستيراد الاحتياج لسد العجز في الاستهلاك المحلى وخاصة فى الأعياد والمواسم، ويتم الأمر بشكل دورى لتوفير الاحتياجات للمواطنين طوال العام.