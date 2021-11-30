وزير الإنتاج الحربي: نسعى للتعاون مع الجانب البرتغالي في التصنيع المشترك قريبا

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، كاترينا نينوس، نائب الرئيس لشئون الدفاع وعضو بشركة الصناعات الدفاعية البرتغالية، بحضور سفيرة البرتغال بمصر مانويلا فرانكو.

جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي على هامش فاعليات اليوم الثاني لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" المقام في الفترة من 29/11 - 2/12/2021.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي لتأكيد العلاقات الوطيدة بين الجانبين المصري والبرتغالي، حيث تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية لوزارة الإنتاج الحربي، كما قامت شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية باستعراض أبرز منتجاتها لإيجاد مجالات للتعاون المشترك مع شركات وزارة الإنتاج الحربي، معربا عن تقديره لحرص الشركات البرتغالية على المشاركة بفاعلية في معرض "EDEX 2021".

وأعرب الوزير "مرسي" عن تطلعه إلى تعميق علاقات التعاون بهدف التصنيع المشترك وتدريب العمالة الفنية وتبادل الخبرات التصنيعية والتكنولوجية بين الشركات البرتغالية وشركات الإنتاج الحربي، والاستفادة من هذا المعرض لتبادل الرؤى والأفكار نحو تطوير الصناعات العسكرية وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال نظم الدفاع والتسليح.

كما أعربت كاترينا نينوس، نائب الرئيس لشئون الدفاع وعضو بشركة الصناعات الدفاعية البرتغالية، عن سعادتها بالدعوة الموجهة إليها لتكون جزءًا من هذا الحدث المهم، مؤكدة على تميز مصر بإقامة هذا المعرض الذي ولد عملاقا منذ بداية عقده عام 2018، مشيرة إلى أن "EDEX 2021" يعد ملتقى إقليميا ودوليا للشركات العاملة في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية.

وأشادت "نينوس" بما شاهدته من إمكانيات متطورة في مجال التصنيع العسكري لمعروضات جناح وزارة الإنتاج الحربي، داعية إلى عقد المزيد من اللقاءات للتباحث بشكل أكثر تعمقا حول سبل عقد شراكات جديدة بين شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية وشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مثنيةً على مدى قوة ومتانة العلاقات بين مصر والبرتغال ومعربةً عن ثقتها في أن مسار هذه العلاقات سيستمر في التطور خلال الفترة المقبلة.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تهدف إلى التعاون مع كافة الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

كما تم الإشارة أيضا إلى أن مصر في الآونة الأخيرة تحقق تقدماً اقتصادياً إيجابياً من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة المختلفة حيث تم استعراض العديد من الإنجازات والنجاحات التي حققتها شركات ووحدات الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.