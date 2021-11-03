رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: نسعى لتوسيع التعاون بين المؤسسات الصحفية القومية

القاهرة- أ ش أ:

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حرص الهيئة على توسيع مجال التعاون بين المؤسسات الصحفية القومية، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها؛ بما يخدم العمل الصحفي.

جاء ذلك في كلمة للشوربجي خلال الدورة التدريبية في مجال مهارات الديسك المركزي للصحفيين في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية القومية، والتي بدأت اليوم الأربعاء بمقر الهيئة الوطنية للصحافة بجاردن سيتي.

وأضاف الشوربجي أن الهيئة نجحت في عقد نحو ٩٠ دورة تدريبية شملت مجالات الصحافة والإدارة والطباعة؛ معربًا عن ترحيب الهيئة الدائم بالتواصل مع الصحفيين للإطلاع على أفكارهم واحتياجاتهم من أجل تطوير المهنة.

من جهته؛ أكد سامح عبدالله رئيس لجنة التدريب بالهيئة الوطنية للصحافة أن اللجنة تسعي إلى تطوير منظومة العمل الصحفي بالمؤسسات الصحفية القومية عبر تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة.

وأضاف عبدالله أن دورة "مهارات الديسك المركزي" تهدف إلى تطوير مهارات الصحفيين بالديسك المركزي لتتواكب مع التطور الحادث في المهنة لتصبح الصحف والمواقع الإلكترونية القومية قادرة على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن الدورة ستتضمن مهارات التحرير والاخراج الصحفي، وكذا سلامة اللغة، والاختزال بما لا يخل بمحتوي الخبر.

وأوضح أن هذه الدورة تعد خطوة مهمة في سبيل تطوير العمل الصحفي في كل المؤسسات، موضحًا أن الدورة ستشمل أيضًا العديد من الموضوعات منها مهارات القيادة والإدارة التحريرية، كما سيتم التطرق إلى علم النفس الاجتماعي والمصطلحات الاقتصادية والقانونية والسياسية.​