ديفارت لاب تنظم مؤتمرا طبيا عن الصحة الإنجابية

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نظمت شركة ديفارت لاب، إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في صناعة الدواء، مؤتمرها الطبي الحادي والأربعين، تحت عنوان "من أجل صحة انجابية أفضل"، لمناقشة كل ما يهم المرأة الحامل ومتعلق بصحتها وصحة جنينها، بحضور نخبة من أساتذة طب النساء والتوليد من مختلف جامعات مصر، وخبراء وأخصائيين وباحثين في الغذاء والتغذية والصحة، وذلك في إطار حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بالاهتمام بصحة المرأة والجنين.

ناقشت شركة ديفارت لاب الرائدة في صناعات الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية و الأدوية، العديد من الموضوعات الطبية المختلفة المتعلقة بأمراض سوء التغذية، أهمها أنيميا نقص الحديد والتي تهدد الصحة الإنجابية وسلامة المرأة الحامل وجنينها ودور أهم منتج لعلاج انيميا الحوامل بمصر فرافيرو ٢٧.

أكدت الحلقات النقاشية للمؤتمر ضرورة الاهتمام بتغذية المرأة الحامل قبل التفكير في الحمل، وهو ما أشار إليه الدكتور محمد ممتاز أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية طب القصر العيني خلال محاضرته بعنوان "المغذيات الدقيقة وبرمجة الحمل".

وشدد الدكتور حاتم الجمل أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة عين شمس على فاعلية منتج ماتركس في الحفاظ علي صحة العظام للأم والجنين، والذي يتيح أعلى درجات امتصاص الكالسيوم مع فيتامين د 3 و K2.

وخلال فاعليات المؤتمر الطبي الحادي والأربعين لشركة ديفارت لاب، استعرض الدكتور حسين فرج، رئيس مجلس إدارة ديفارت لاب، أهمية الكشف الدوري وإجراء تحليل الانيميا للأم والفحوصات الطبية اللازمة والدورية للتأكد من عدم إصابتها بأنيميا نقص الحديد، بالإضافة لأهمية حصولها على كمية كافية من الحديد والفيتامينات المختلفة، مشددا علي أهمية تناول المكملات التي يصفها الطبيب، مع الوجبات المتوازنة وإضافة الأطعمة الغنية بالمغذيات إلى النظام الغذائي.

كما أعلن فرج خلال الجلسة الافتتاحية لفاعليات المؤتمر، طرح ثلاثة أنواع من المكملات الغذائية الجديدة بالأسواق (كبسولات فرافيرو ٢٧ بلس وفرافيرو ١٨ بلس وفرافيرو ١٨)، بتركيبات متطورة، تخدم قطاع عريض من المجتمع المصري.

كما تسهم ديفارت لاب في حل مشاكل العظام التي تعاني منها الأمهات من خلال طرح منتج الماتريكس.

وألقى الدكتور حسين محاضرة ضمن فعاليات المؤتمر تحت شعار "صنع في مصر"، مسلطا الضوء خلالها على بعض النماذج المصرية المشرفة، منهم اللاعب الدولي محمد صلاح، والدكتور مجدي يعقوب، والعالم أحمد زويل، مؤكدا أن مصر ناجحة في جميع المجالات وأنه جاء الوقت لتكون رائدة في مجال صناعة الأدوية، لافتا إلي أن كل منتجات شركة ديفارت لاب مصرية ١٠٠%، لدعم صحة المرأة والطفل علي مدار تاريخ الشركة الوطنية.

واستعرض الدكتور حسين فرج، خلال فاعليات المؤتمر الطبي، فيلما تسجيليا عن دعم الجيش الابيض في معركته لرفع مناعة الأطباء ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى قيامها في وقت سابق، بتدشين حملات وطنية للتبرع ودعم مستشفيات العزل المنتشرة بمحافظات مصر.

كما استعرض فيلما تسجيليا أمريكيا يوضح خروج مصر من حزام الأنيميا للمرأة الحامل، مشيرا إلي أهمية وجود شركات وطنية في مجال صناعة الأدوية وخاصة المكملات الغذائية، لافتا إلي دعم القيادة السياسية للشركات المصرية في مجال صناعة الدواء والمكملات الغذائية تحت شعار "صنع في مصر ".

وأكد أن شركة ديفارت لاب، نجحت في معركتها التي قادتها تحت قيادة وطنية لمجلس إدارتها ضد الانيميا، في إطار دورها الوطني تجاه مصر وبالتنسيق مع الدولة المصرية لمساندتها في حملتها القومية للقضاء علي انيميا نقص الحديد وفقر الدم والتقزم لدي اطفال المدارس، معلنا إجراء تحليل انيميا لما يقرب من ٢٢٦ الف طفل بالمدارس، واصفا نسبة إصابتهم بالمرعبة.

كما حرصت ديفارت لاب علي الاحتفال بانتصارات اكتوبر من خلال عرض عدد من الأفلام التسجيلية التي برزت دور المحارب المصري وحكمته وشجاعته في تذليل أي عقبات ضد النصر المجيد، في احتفالية وطنية، سادها الحب والتضامن مع القيادة السياسية.

من جهته، صرح الدكتور أشرف قرطام أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعه عين شمس، أن ديفارت لاب واصلت من خلال مؤتمرها الحادي والأربعين، منافساتها المثمرة حول الصحة الإنجابية، مشيرا إلي مشاركته في الفعاليات من خلال إلقاء محاضرة عن كيفية متابعة الحمل وأهم المكملات الغذائية التي يجب تناولها واهمها الحديد والكالسيوم.

كما أشار إلي أهمية التوعية لدي المرأة الحامل من أجل حمل أمن،

كما وجه بعض النصائح للمرأة الحامل بالاهتمام بتناول المكملات الغذائية، وبصحتها من قبل الحمل.

وشدد الدكتور محمد النادي، أستاذ الصدر بطب قصر العيني وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، علي أهمية تدشين حملات التوعية العامة لدي المواطنين ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ودور المناعة واحدث البروتوكولات العالمية والاحصائيات و مواجهة الموجة الرابعة وخاصا في فتره الحمل والرضاعة.

كما أشار الي اهميه اللقاح للحماية والوقاية من الاصابة وفي وتقليل الاعراض في حالة الاصابة.