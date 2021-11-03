انطلاق أول اجتماع لأول دراسة متخصصة بالشرق الأوسط لدراسة تأثير المواد الحافظة على سطح العين See the Impact

10 علماء يشتركون في أكبر دراسة على أمراض سطح العين في مصر والشرق الاوسط

70 طبيبا مشاركا من كبار أطباء العيون في مصر والشرق الأوسط

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انطلق اليوم الاجتماع الأول الخاص بأول دراسة علمية متخصصة لعلاج أمراض سطح العين في الشرق الأوسط ودراسة تأثير المواد الحافظة على سطح العين برعاية شركه أوركيديا للصناعات الدوائية، حيث يشارك في الدراسة عدد من المرضى المصريين، وتستهدف إظهار الفارق الجوهري على عين المريض بين استخدام القطرات الخالية من المواد الحافظة والقطرات العادية.

وقال الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا للصناعات الدوائية إن الدراسة هي الأولى من نوعها والتي تهدف للتوعية بأمراض سطح العين والجيل الجديد من القطرات الخالية من المواد الحافظة.

ويشرف على الدراسة 10 استشاريين متخصصين في أمراض العيون يمثلون 6 جامعات مصرية وخبيرة دولية في امراض سطح وجفاف العين، ويشترك في الدراسة العلمية ما يقرب من 70 طبيبا من كبار أطباء العيون في مصر والشرق الأوسط، وتستهدف 500 مريض وتشرف على تنفيذها إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في مجال البحوث الطبية.

وأضاف عباس أن الدراسة تهدف لنشر الثقافة الخاصة باستخدام الجيل الجديد من القطرات الخالية من المواد الحافظة ومنها القطرات الأحادية الجرعة، والتوعية بأمراض سطح العين وعلاقتها المباشرة باستخدام المواد الحافظة التي تنعكس سلباً على المريض وتتسبب في تلف أغشية سطح العين وحدوث التهاب وجفاف العين على المدى البعيد.

وتم تشكيل مجلس استشاري علمي للدراسة من كبار أساتذة طب وجراحة العيون، يتكون من عشرة من كبار العلماء في هذا المجال في مصر وشمال افريقيا يحملون على عاتقهم اتمام الابحاث والدراسات العلمية التخصصية الخاصة بأمراض سطح العين وتولي مسئولية نشر الوعي والعلم الخاص بتشخيص وعلاج هذه الأمراض في المجتمعات الطبية وهم الأستاذة الدكتورة سهام لزرق، سفير الجمعية الدولية لأمراض سطح وجفاف العين، والأستاذ الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون كلية الطب جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور أحمد مصطفى عبد الرحمن، أستاذ طب وجراحة العيون كلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور حاتم عمار، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة والعيون كلية الطب جامعة سوهاج، والأستاذ الدكتور محمد شفيق، أستاذ طب وجراحة العيون كلية الطب جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور محمد حسني، أستاذ طب وجراحة العيون كلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور مدحت شوقي ، أستاذ طب وجراحة العيون كلية الطب جامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور تامر الرجال أستاذ طب وجراحة العيون كلية الطب جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور يحي صلاح، أستاذ طب وجراحة العيون كلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة.

وأعلن المجلس خلال المؤتمر أن أهم أهداف الدراسة الأولى من نوعها في الشرق الاوسط هو إظهار الفارق الجوهري على عين المريض بين استخدام القطرات خالية المواد الحافظة والقطرات العادية ونشر هذا البحث في احد المجلات العلمية الكبرى.

وكذلك الزيادة من فرص شباب الأطباء للمساهمة وتحقيق مفهوم التعليم الطبي المستمر من خلال تصميم ورش عمل متخصصة للسادة الأطباء للتدريب على أحدث التقنيات العلمية في تشخيص وعلاج أمراض سطح العين وتهدف الشركة لعمل العديد من المؤتمرات والمحاضرات على مستوى الجمهورية يحاضر فيها كبرى العلماء في هذا المجال.