برلمانية تطالب الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، اليوم الأربعاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمطالبة بإجراءات حكومية لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار.

وطالبت أبو شقة باتخاذ كل التدابير الملائمة واللازمة لمواجهة هذا الارتفاع وانعكاسه على أسعار جميع السلع والخدمات التي سترتفع خلال الأيام المقبلة متأثرة بارتفاع أسعار الغاز.

وأكدت النائبة زيادة سعر الغاز الطبيعي إلى أكثر من 300 في المئة منذ بداية العام الجاري 2021، وارتفع معدل سعر برميل النفط مؤخرًا إلى أكثر من 85 دولارًا بعدما كان في حدود 45 دولارًا أوائل هذه السنة، وما استتبعه قرار رئيس الوزراء بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمنت أن يكون سعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما حدد سعر المليون وحدة حرارية لكل الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار.

وشددت أبو شقة على ضرورة البدء الفوري في التدابير الخاصة بحماية السوق وإيجاد آلية للخروج من هذا التضخم والارتفاع الكبير في الأسعار.