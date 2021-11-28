ضبط 302 كارت ائتمان مع نيجيري حاول تهريبها بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من كروت الائتمان، أخفاها راكب نيجيري الجنسية في جيوب سحرية بحقائبه وعلى جسده، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالكروت وتسليمها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية فى راكب نيجيري، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أمجد محمد مأمور الفحص تم تأكيد الاشتباه، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 913 والقادمة من دبى، وبالعرض على رضا أبو العزم نائب مدير الجمرك قام بتكليف لجنة، بإشراف عمرو عبدالمنعم رئيس القسم لتفتيش حقائب الراكب، وتفتيشه ذاتيا، عثرت معه على 302 كارت ائتمان ( فيزا ) مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب وداخل جيوبه وعلى جسمه.

قرر الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.