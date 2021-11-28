يسبب الإجهاض.. الصحة العالمية تكشف 4 آثار مدمرة للتدخين
كتب- محمد نصار:
كشفت منظمة الصحة العالمية في منشور توعوي لها -تداولته صفحة وزارة الصحة والسكان المصرية على فيسبوك- 4 آثار سلبية للتدخين على الصحة.
وقالت المنظمة، في منشورها: التدخين يضعف وظائف رئتيك ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وأيضًا بمضاعفات فيروس كورونا الخطيرة.
وطالبت المنظمة المدخنين بضرورة التوقف عن التدخين فورا لحماية أنفسهم.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان