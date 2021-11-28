يسبب الإجهاض.. الصحة العالمية تكشف 4 آثار مدمرة للتدخين

كتب- محمد نصار:

كشفت منظمة الصحة العالمية في منشور توعوي لها -تداولته صفحة وزارة الصحة والسكان المصرية على فيسبوك- 4 آثار سلبية للتدخين على الصحة.

وقالت المنظمة، في منشورها: التدخين يضعف وظائف رئتيك ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وأيضًا بمضاعفات فيروس كورونا الخطيرة.

وطالبت المنظمة المدخنين بضرورة التوقف عن التدخين فورا لحماية أنفسهم.