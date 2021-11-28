"منار" يكرم الفائز بالجائزة الدولية كأول مدرب أمن طيران على المستوى العالمي

كتب - محمد عبيد:

كرم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أحمد كمال صبيح ممثل سلطة الطيران المدني، والفائز بالجائزة الدولية كأول مدرب أمن طيران، لحصوله علي لقب (مدرب العام 2021 ) بمؤتمر أمن الطيران الدولي بدبي، وذلك بعد وصوله إلى التصفيات النهائية من بين عدة مرشحين من 50 دولة، وجاء التكريم في ضوء توجيهات الوزارة بالاهتمام بالعنصر البشري، بإعتباره العامل الأساسي في التنمية وتحقيق النجاح والتطور .

وهنأ وزير الطيران، أحمد صبيح على هذا الفوز المشرف، مؤكداً أن قطاع الطيران المدني يزخر بهذه النماذج المتميزة في كافة مجالات القطاع، وأشار الوزير إلى أهمية تحفيز العاملين المتميزين، وتوفير بيئة تنافسية إيجابية لرفع مستوى أدائهم وترسيخ ثقافة التميز.

وتابع الوزير أن ذلك يعزز من قيمة الولاء الوظيفي، ويعد حافز كبيراً لباقي الزملاء على بذل مزيد من الجهد والعطاء والتطوير في العمل، للوصول إلى أعلى المستويات العالمية.