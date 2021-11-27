وزير الطيران يتفقد مشروعات التطوير بمطار الأقصر الدولي - صور

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنب، مشروعات التطوير التي تمت بمطار الأقصر الدولي خلال الفترة الماضية ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والتي سيتم الانتهاء منها قريبا، وذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح طريق الكباش، والذي أقيم بمدينة الأقصر.

وشهد المطار عملية تطوير للبنية التحتية وصيانة بعض المنشآت الحيوية ومن بينها رفع كفاءة الحقل الجوي، ومنظومة سيور الحقائب، ومحطة الصرف الصحي، ومحطة المياه الرئيسية، وتركيب شبكة إنترنت لاسلكية WIFI، وتطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات بالتعاون مع شركة تكنولوجيا المعلومات Avit إحدى شركات وزارة الطيران المدني والتابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، كما تمت أعمال الصيانة لسقف الصالات وإحلال خط تغذية مياه الشرب وبعض المشروعات الأخرى.

وأكد الطيار محمد منار على أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية واستراتيجية وزارة الطيران المدني في تطوير المطارات المصرية، بما يخدم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

وتابع: استطاعت مصر بفضل القيادة السياسية أن تجذب أنظار العالم من خلال المشروعات التنموية العديدة التي تشهدها الدولة حاليا.

وأضاف: تطوير المطارات يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على المطارات السياحية، كما يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية.