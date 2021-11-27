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طقس 6 أيام.. شوائب عالقة وارتفاع حرارة ينتهي بانخفاض جديد

03:29 م السبت 27 نوفمبر 2021
طقس 6 أيام.. شوائب عالقة وارتفاع حرارة ينتهي بانخفاض جديد

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة من الأحد 28 نوفمبر إلى الجمعة 3 ديسمبر 2021.

وأضافت الهيئة: يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارا من الثلاثاء انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تسجل القاهرة خلال الفترة الحالية 30 دردة، بينما بنهاية الأسبوع ستسجل 23 درجة.

وأوضحت الهيئة أنه أبرز الظواهر الجوية متمثلة في الشبورة المائية على بعض الطرق من وإلى القاهرة الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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