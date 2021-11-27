متحور كورونا الجديد​.. برلماني يطالب الحكومة بإعلان حالة الطوارئ الصحية

كتب- نشأت علي:

حذر النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، من خطورة متحور فيروس كورونا الجديد الذي يعتبر أكثر انتشارًا، مؤكدًا أن هذا المتحور الفرعي شائع ومتزايد في جنوب إفريقيا؛ حيث إن هناك دلائل على نموه، وقد يكون مرتفعًا خلال الأيام المقبلة.

وطالب الجاهل، خلال له اليوم السبت، الحكومة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان مأمونية الوضع الصحي في مصر، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أية إصابات محتملة.

وشدد عضو مجلس النواب على المواطنين بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للفيروس مع ارتداء الكمامات والإسراع من تناول اللقاح؛ بحيث يكون المواطن محصناً بنسبة كبيرة من الإصابة بأي فيروس آخر.

وأكد البرلماني أن الدولة المصرية تعتبر من أولى الدولة التي انتصرت على موجات فيروس كورونا في الآونة الأخيرة، دون خسارة كبيرة، ويأتي ذلك بسبب وعي المواطنين والتعاون مع الحكومة؛ حفاظًا على الوضع الاقتصادي في مصر، ولا بد أن يتكاتف الجميع مرة أخرى للعبور من هذه الأزمة إلى بر الأمان بأقل الخسائر.​