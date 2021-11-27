‎هيئة الدواء: قبول عضوية مصر كمراقب في المجلس التنسيقي الدولي للدواء

كتب - أحمد جمعة:

‎أعلنت هيئة الدواء المصرية قبول عضوية مصر للمجلس التنسيقي الدولي للدواء؛ حيث تم إدراج مصر ممثلة فى هيئة الدواء المصرية، كعضو مراقب في المجلس الدولى اعتبارا من 25 نوفمبر من العام الحالي.

‎وقال بيان للهيئة، إن هذا الانضمام يأتى اعترافاً من المجلس الدولي لتنسيق وتوحيد المتطلبات الفنية للتسجيل لدور هيئة الدواء المصرية ومجهوداتها نحو رقابة فاعلة ومتكاملة لضمان جودة ومأمونية وفعالية المستحضرات الدوائية؛ وتقديراً لمجهودات الهيئة نحو تكامل ومواكبة إجراءاتها الرقابية مع أحدث المعايير والمستجدات الرقابية العالمية.

‎وأكد ممثل المجلس الدولي ‎بجلسته النقاشية الافتراضية الأخيرة، ‎أن هيئة الدواء المصرية كسلطة صحية دوائية واعدة تمثل نموذج إقليمي رائد ومرجعي في مجال المستحضرات الدوائية؛ حيث استعرض ممثل هيئة الدواء خلال الإجتماع الافتراضى المشار إليه عدد من الإجراءات والقواعد الرقابية للهيئة، وعليه، تم تقييم وقبول عضوية مصر فى المجلس الدولى المشار إليه.

‎تجدر الاشارة الى أن المجلس يجمع بين السلطات التنظيمية في أوروبا واليابان والولايات المتحدة وخبراء صناعة الأدوية في المناطق الثلاث لمناقشة الجوانب العلمية والفنية المتعلقة بتقييم المستحضرات الدوائية بما يضمن جودتها ومأمونيتها وفاعليتها؛ وضمان توافق الإجراءات الرقابية لتعزيز وتيسير وصول المستحضرات الدوائية للأسواق المختلفة.

‎يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على مواكبة المستجدات العالمية فى مجال الرقابة على المستحضرات الدوائية؛ حيث تعتبر تلك العضوية خطوة هامة فى مجال الاعتمادات الدولية لهيئة الدواء المصرية، وهو الأمر الذى أكدت الهيئة على سعيها المستمر لتحقيقه لضمان مواكبة إجراءاتها الرقابية مع المستجدات العالمية، وكذلك لزيادة التنافسية العالمية للمستحضرات الدوائية المصرية وفتح آفاق وأسواق تصديرية تباعاً لتلك المستحضرات.