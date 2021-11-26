موعد بدء البناء بقرى 4 مراكز بالجيزة بعد اعتماد المخطط التفصيلي لها​

كتب يوسف عفيفي:

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، المخططات التفصيلية لعدد 10 قرى بالوحدات المحلية التابعة لمراكز البدرشين والصف وأوسيم ومنشأة القناطر.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم، أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية تفعيلا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.

وأشار المحافظ، إلى أن القرى التي تم اعتماد المخططات التفصيلية لها تشمل: قرى الشوبك الغربي ونزلة الشوبك التابعة لمركز ومدينة البدرشين وقرى ذات الكوم وجزاية التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر وقرى برطس وصيدا والقيراطيين التابعة لمركز ومدينة أوسيم وقرى نزلة وعليان والشوبك الشرقي والاخصاص التابعة لمركز ومدينة الصف.

وأشار المحافظ، إلى أن المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها يبدأ العمل بها من اليوم التالي للنشر بالجريدة الرسمية، وذلك تيسيراً على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.

وأكد المحافظ، أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الإلتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.

وأشار راشد، إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة بما يتناسب مع خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.