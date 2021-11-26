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دار الإفتاء: تقويم الأسنان بغرض العلاج جائز شرعا

10:41 ص الجمعة 26 نوفمبر 2021
دار الإفتاء: تقويم الأسنان بغرض العلاج جائز شرعا

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إجراء عملية تقويم الأسنان؛ إذ المقصد الرئيس من تقويمها هو العلاج.

وأضافت دار الإفتاء في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تقويم الأسنان هو إجراء طبي يُعَدِّل من أوضاع الأسنان غير المنظمة، ويعمل على تصحيحها، فهو وسيلة إلى إعادة الأسنان إلى وضعها الطبيعي، واستقامتها وانتظامها في الفم.

وأوضحت الإفتاء أن المقصد الرئيس من تقويم الأسنان هو علاجها، وأمَّا المقصد التحسيني والتجميلي فيدخل تبعًا للمقصد العلاجي، فهو بهذا لا يكون تغييرًا لخلق الله، فيجوز إجراء عملية تقويم الأسنان على أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب ثقة.

تقويم الأسنان دار الإفتاء المصرية

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