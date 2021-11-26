منها 31 ضمن حياة كريمة.. الأوقاف تفتتح 41 مسجدا اليوم
كتب - محمود مصطفى:
تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم، 42 مسجدًا، منها 31 ضمن مبادرة حياة كريمة، منها 16 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و15 صيانة وترميمًا، و11 آخر منها 9 إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن المساجد التي سيتم افتتاحها، اليوم، هي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
1. النور - قرية دسونس أم دينار
2. عزبة حمد القديم – أبو الشقاف – حوش عيسى
3. عزبة طه الصعيدي – قرية نديبه - دمنهور
4. عزبة عبد العال نوار – قرية كفر حصام
5. عادل المصري – عزبة أولا شعيب – الحاجر – سيدي غازي
6. الأبرار – سنهور – مركز دمنهور
7. عاداة الشرقية – سيدي غازي – كفر الدوار
8. العزبة الحمرا الطرح – كفر الدوار
9. الكبير القرية الرابعة شمال التحرير- أبو المطامير
10. أحمد مصطفي – قرية طاهر أبو الفتوح- كوم اشو – كفر الدوار
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
11. الرحمن الغربي – زاوية الجدامي - مغاغة
12. الرحمة – عزبة أولاد عبد المولى – عرب الشيخ شبيكة – ملوي
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
13. الأبرار – أولاد خلف – دار السلام
14. الكبير – القوصة – البلابيش – دار السلام
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
15. العارف بالله- ببلاو – مركز ديروط
16. الرحمن الرحيم – قرية بصره – مركز الفتح
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
17. الرحمن الغربي – نجع الحاج سلام - فرشوط
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
18. عبده عاشور- المطرية
19. المسيد أبو أحمد – ميت سلسيل
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
20. أبو بكر الصديق – عبد السلام عارف – بندر بني سويف
21. العمري – الميمون – الواسطى
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
22. الشحات عمران - الزقازيق
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
23. الدعوة – نجريج - بسيون
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
24. عميرة الشرقية – قرية عميرة الشرقية - بلطيم
25. الأنصاري – طويلة نشرت – مركز قلين
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
1. الشحاروة – نوب طحا – شبين القناطر
2. الغربي – كفر الحصافة – شبين القناطر
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
3. الحسين – الكوم الأحمر - فرشوط
4. الفتح – الرغولات – حجازة - قوص
5. التقوى – العيايشا - قوص
6. الشيخ أبو بكر – العيايشا - قوص
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
7. عباد الرحمن – حبيش البحرية – حفص - دمنهور
8. السيد شاهين الخارجي – قرية أبيس 6/11 – كوم إشو – مركز كفر الدوار
9. الكبير أبيس 5-5 – كوم إشو – مركز كفر الدوار
10. التقوى- قرية الإمام مالك – وادي النطرون
11. عبد المجيد سليم- الشعراوي - حوش عيسى
12. الرحمن – قرية (20) لحوم - النوبارية
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
13. النور المحمدي – السملاوية – مركز زفتى
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
14. حسان- ع قلمشاه – اطسا شرق
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
15. نور الإسلام – نجع المصلحة – بيت علام - جرجا
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
16. أولاد عباس – عزبة الحاج قنديل – دير مواس
17. الرحمن – أرض الصوامع- معصرة سمالوط شرق
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