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منها 31 ضمن حياة كريمة.. الأوقاف تفتتح 41 مسجدا اليوم

10:52 ص الجمعة 26 نوفمبر 2021
منها 31 ضمن حياة كريمة.. الأوقاف تفتتح 41 مسجدا اليوم

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم، 42 مسجدًا، منها 31 ضمن مبادرة حياة كريمة، منها 16 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و15 صيانة وترميمًا، و11 آخر منها 9 إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن المساجد التي سيتم افتتاحها، اليوم، هي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

1. النور - قرية دسونس أم دينار

2. عزبة حمد القديم – أبو الشقاف – حوش عيسى

3. عزبة طه الصعيدي – قرية نديبه - دمنهور

4. عزبة عبد العال نوار – قرية كفر حصام

5. عادل المصري – عزبة أولا شعيب – الحاجر – سيدي غازي

6. الأبرار – سنهور – مركز دمنهور

7. عاداة الشرقية – سيدي غازي – كفر الدوار

8. العزبة الحمرا الطرح – كفر الدوار

9. الكبير القرية الرابعة شمال التحرير- أبو المطامير

10. أحمد مصطفي – قرية طاهر أبو الفتوح- كوم اشو – كفر الدوار

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

11. الرحمن الغربي – زاوية الجدامي - مغاغة

12. الرحمة – عزبة أولاد عبد المولى – عرب الشيخ شبيكة – ملوي

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

13. الأبرار – أولاد خلف – دار السلام

14. الكبير – القوصة – البلابيش – دار السلام

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

15. العارف بالله- ببلاو – مركز ديروط

16. الرحمن الرحيم – قرية بصره – مركز الفتح

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

17. الرحمن الغربي – نجع الحاج سلام - فرشوط

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

18. عبده عاشور- المطرية

19. المسيد أبو أحمد – ميت سلسيل

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

20. أبو بكر الصديق – عبد السلام عارف – بندر بني سويف

21. العمري – الميمون – الواسطى

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

22. الشحات عمران - الزقازيق

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

23. الدعوة – نجريج - بسيون

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

24. عميرة الشرقية – قرية عميرة الشرقية - بلطيم

25. الأنصاري – طويلة نشرت – مركز قلين

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

1. الشحاروة – نوب طحا – شبين القناطر

2. الغربي – كفر الحصافة – شبين القناطر

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

3. الحسين – الكوم الأحمر - فرشوط

4. الفتح – الرغولات – حجازة - قوص

5. التقوى – العيايشا - قوص

6. الشيخ أبو بكر – العيايشا - قوص

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

7. عباد الرحمن – حبيش البحرية – حفص - دمنهور

8. السيد شاهين الخارجي – قرية أبيس 6/11 – كوم إشو – مركز كفر الدوار

9. الكبير أبيس 5-5 – كوم إشو – مركز كفر الدوار

10. التقوى- قرية الإمام مالك – وادي النطرون

11. عبد المجيد سليم- الشعراوي - حوش عيسى

12. الرحمن – قرية (20) لحوم - النوبارية

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

13. النور المحمدي – السملاوية – مركز زفتى

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

14. حسان- ع قلمشاه – اطسا شرق

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

15. نور الإسلام – نجع المصلحة – بيت علام - جرجا

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

16. أولاد عباس – عزبة الحاج قنديل – دير مواس

17. الرحمن – أرض الصوامع- معصرة سمالوط شرق​

وزارة الأوقاف مبادرة حياة كريمة مديرية أوقاف البحيرة مديرية أوقاف المنيا مديرية أوقاف سوهاج

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