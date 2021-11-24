الإيجار القديم.. رئيس برلمانية الوفد يكشف موقف السكني

كتب- محمد نصار:

رحب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بقرار الحكومة بشأن حل أزمة الإيجارات القديمة بالنسبة للوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن.

كان مجلس الوزراء وافق اليوم على تحرير عقود الإيجارات القديمة بالنسبة للوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكنى على أن يتم منحهم فترة انتقالية مدتها 5 سنوات.

وتضمن التعديل الحكومي أن يتم زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال الأجرة الحالية، مع وضع زيادة سنوية بقيمة 15% إلى أن تنتهي الفترة الانتقالية المقدرة بـ 5 سنوات.

وقال وهدان، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن القرار إن كان يسري على التجاري فإنها خطوة جيدة جدا من قبل الحكومة لحل الخلاف القائم منذ سنوات طويلة بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأشار رئيس برلمانية حزب الوفد، إلى أن أصحاب الأملاك تعرضوا للظلم بالنسبة لهذه الإيجارات، لافتا إلى أن تحريك القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف مع زيادة سنوية يؤدي إلى الوصول بالقيم الإيجارية إلى مستوى قريب من القيم السوقية حتى تحرير العلاقة بين الطرفين بانتهاء مدة الـ 5 سنوات.

وتابع النائب سليمان وهدان: بقالنا فترات طويلة نتلقى مطالبات من الشارع المصري لحل هذا الخلاف، وهذه الخطوة دليل على جدية الحكومة في هذا الملف المهم، والتي سيلحقها أيضا الجزء السكني.