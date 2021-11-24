مبادرة إنهاء "قوائم الانتظار" تتخطى حاجز "المليون عملية جراحية"

كتب - أحمد جمعة:

احتفل القائمون على مبادرة إنهاء "قوائم الانتظار" بإسناد ما يتجاوز المليون مريض، للجراحات والتدخلات الحرجة، وإتمام الإجراء الجراحي لعدد يتخطى 905 آلاف مريض.

يأتي ذلك وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مبادرة مشروع قوائم الانتظار في يوليو ٢٠١٧؛ للوقوف بجانب المرضى للتخفيف عنهم، وإنهاء العقبات التي تواجههم.

قال الدكتور كريم سلاَّم، مدير المشروع والمنسق العام، إن المبادرة شملت 9 تخصصات جراحية بإجمالي ١٥٧ مستشفى.

وأوضح سلام في تصريحات اليوم الأربعاء، إن وزارة الصحة أجرت ٥٤١٤٦٣ عملية جراحية، والمستشفيات الجامعية بعدد ٢٢١٠٢٩ عملية جراحية، موضحا أن وزارة الصحة وضعت آليات التناغم والتعاون بين مجموعات العمل في الغرفة لتحقيق أعلى درجات الإنجاز والجودة.

وأشار مدير المشروع والمنسق العام، إلى إجراء ٦٠٣٥٨ عملية جراحة أورام، وإجراء ٥١٢٠٤ عملية جراحة للعظام، وإجراء ٣٦٢٥٩٤ عملية جراحية في الرمد، لافتا إلى أن العمل بالمشروع عبارة عن خلية نحل، واصفا بذلك حال الجهات المشاركة في المشروع الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات داخل وخارج غرفة إدارة المشروع كحلبة سباق، ودور كل جهة مع المستشفيات التابعة لها لزيادة معدلات الإنجاز وجودة الإجراءات والحصول على رضا المنتفع يعتبر بنيان متكامل.

وأضاف سلام، أن الرؤية المستقبلية للمبادرة الرئاسية تشمل تحديث اللوائح الاسترشادية للتخصصات المدرجة بالمشروع الرئاسي وإضافة تخصصات جديدة شملت جراحات الصدر، العيوب الخلقية للأطفال وعمليات زرع النخاع، موضحًا أن وحدات المشروع الرئاسي وهي وحدة الدعم الفني والتكنولوجي ويرأسها أحد الكوادر المهنية المهندس "أكرم سامي"، معاون الوزير للمعلومات، وايضا وحدة الجودة والمتابعة يترأسها الدكتور "كريم رأفت"، وكذا وحدة المحاسبة المالية والمراجعة ويترأسها عبدالله جمعة.