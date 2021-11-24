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الطقس غدا.. شبورة مائية وارتفاع الحرارة والقاهرة تسجل 28 درجة

11:26 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
الطقس غدا.. شبورة مائية وارتفاع الحرارة والقاهرة تسجل 28 درجة

الشبورة المائية الكثيفة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء معتدلة على أغلب المناطق خلال هذه الأيام، لكن فترات الليل يكون الطقس بارد.

وأضافت إيمان لمصراوي، أن فرص سقوط الأمطار تنعدم خلال هذه الأيام، حيث تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباح تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت: "يرجى توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة الكثيقة خاصة من الساعة 5 إلى 7 صباحا".

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة ٢٤ درجة نهارا اليوم الأربعاء وترتفع تدريجيا لتسجل منتصف الأسبوع المقبل 28 درجة، وتظل درجات الحرارة الصغري بين 15 و17 درجة على أغلب المناطق.

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