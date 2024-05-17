هل يمكن لفتاة مصابة بـ"الذبذبة الأذينية" أن تتزوج؟.. حسام موافي يُجيب

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أنه لا بد من متابعة وتشخيص الحمى الروماتيزمية، مؤكدا أن تلك الحمى أحد أسباب إصابة صمامات القلب.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه بعد سن 25 سنة، الحمى الروماتيزمية لا تؤثر في القلب، ولكن قد تؤثر في المفاصل.

وتابع حسام موافي: الذبذبة الأذينية تصيب قلب أصحاب أعمار الـ75 فيما فوق، منوها أن المرأة المصابة بذبذبة في القلب يمكن أن تحمل بشرط المتابعة مع الطبيب، معلقا: لو جالك عريس عرفيه بكل اللي عندك، لأنه من الأمانة أن يعرف كل شيء.

وأكد موافي أن هناك عدة أسباب للوفاة المفاجئة، وأبرزها اضطراب كهربية القلب التي قد تؤدي إلى توقف عمل القلب، يشير إلى أن جهاز تنظيم ضربات القلب يمكن أن يتعطل، مما يتسبب في توقف القلب.