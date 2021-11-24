حدث ليلًا| وزير التعليم يفجر مفاجأة في واقعة التغذية المدرسية.. وإحالة محمد رمضان للتحقيق

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 719 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 293374 حتى اليوم.

للتفاصيل اضغط الرابط

-هاني شاكر يعلن إحالة محمد رمضان للتحقيق

أعلن هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق، وعدم منحه تصاريح لإقامة حفلات داخل مصر.

للتفاصيل اضغط الرابط

-شقق الإسكان.. 1 ديسمبر بدء التقديم لوحدات "عصفور الجنة"

بدأ الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم، بيع كراسات شروط الحجز في شروع عصفور الجنة بمدينة أكتوبر مقابل 300 جنيه، حيث يتم طرح 118 شقة سكنية جاهزة للاستلام كاملة التشطيب والمرافق، في المشروع بمساحات مختلفة وبتيسيرات كبيرة في السداد.

للتفاصيل اضغط الرابط

-وزير التعليم يفجر مفاجأة: "لا توجد حالة تسمم واحدة من التغذية.. وما حدث ادعاء"

طمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أولياء الأمور في كفر الشيخ وقنا وأسيوط، بأنه لا توجد مشكلة على الإطلاق في التغذية المدرسية، موضحًا أنه تم التنسيق مع مديري المديريات في المحافظات الثلاثة والنتيجة كانت أنه لا توجد حالة تسمم واحدة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-متحدث الرئاسة ينشر فيديو رئاسة السيسي لقمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية "مقطع فيديو" لرئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لقمة دول تجمع الكوميسا التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-وزير التعليم عن حالات التسمم في أسيوط وقنا: "إدعاء إعياء وإصابة من الطلاب"

طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم أولياء الأمور في محافظات قنا وكفر الشيخ وأسيوط، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة في التغذية المدرسية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-سكن لكل المصريين 2.. موعد سداد الأقساط ربع السنوية لشقق الإسكان المتوسط

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء التجهيز لفرز كافة طلبات المتقدمين على إعلان الوحدات السكنية تحت الإنشاء (ثلاث غرف وصالة)، التـي سيتم تسليمها خلال 36 شهراً، والخاص بالمواطنين متوسطي الدخل فقط.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مصدرأمني يكشف حقيقة طوابير الشباب لتعاطي المخدرات بإحدى ضواحي بورسعيد

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن وقوف الشباب في طوابير لتعاطي المواد المخدرة بإحدى ضواحي بورسعيد.

للتفاصيل اضغط الرابط

-طريق الكباش.. كيف استعدت الحكومة لتنظيم الاحتفال العالمي؟

تتجه أنظار العالم نحو مدينة الأقصر لمشاهدة حفل طريق الكباش أو ما يُسمى بـ"طريق المواكب الكبرى"، الخميس المقبل، حيث انهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

للتفاصيل اضغط الرابط

-رئيس الوزراء يشهد افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رسالة إلى الفنانين والسينمائيين أكد فيها أن الفنانين المصريين قوة مصر الناعمة، وأن الجميع يعشقون الفن المصري ويعتزون بريادته، كما أكد ثقته في المزيد من تقدم صناعة السينما في مصر بفضل خبرات وإمكانات العاملين بها.

للتفاصيل اضغط الرابط

-السيسي: مصر تدعم المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على هامش انعقاد قمة الكوميسا في العاصمة الإدارية الجديدة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مقتل جندي تركي في منطقة "نبع السلام" السورية

قتل جندي تركي في منطقة عملية نبع السلام، شمالي شرقي سورية، متأثرا بجروحه إثر إصابته بسلاح عن طريق الخطأ.

للتفاصيل اضغط الرابط

-البريطانيون ضُللوا 3 عقود بشأن رحلة جوية احتُجزت في الكويت

اعترفت وزارة الخارجية في بريطانيا بأن البرلمان وعامة الشعب تعرضوا للتضليل على مدى عقود بشأن رحلة للخطوط الجوية البريطانية، هبطت في الكويت خلال الغزو العراقي عام 1990.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الخارجية: مصر لم تدخر جهدًا لدعم أشقائها الأفارقة في الأزمات وخلال الجائحة

أكد السفير وائل نصر الدين، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أن مصر لم تدخر جهداً لدعم أشقائها الأفارقة حتى في أوقات الأزمات خلال جائحة كورونا، حيث حرصت على إرسال قوافل طبية إلى عدد من الدول الأفريقية، فضلاً عن إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مليون أفريقي من التهاب الكبد الوبائي(سي).

للتفاصيل اضغط الرابط

-المبعوث الأمريكي: الصراع المتصاعد في إثيوبيا يهدد أي مفاوضات محتملة

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إن الصراع المتصاعد في إثيوبيا يهدد التقدم الذي تم إحرازه في التقريب بين الجانبين للتفاوض على إنهاء الأزمة المستمرة منذ عام.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بايدن : لن نقف مكتوفي الأيدي بانتظار انخفاض أسعار النفط

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتفاع أسعار النفط ولن تنتظر حتى تنخفض من تلقاء نفسها.

للتفاصيل اضغط الرابط

-قوات تيجراي تستعرض الآلاف من أسرى الجيش الإثيوبي (فيديو)

استعرضت قوات تيجراي التي اقتربت من الزحف نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، آلاف الأسرى من الجيش الفيدرالي الإثيوبي وسط عاصمة الإقليم ميكيلي

للتفاصيل اضغط الرابط

-قناة سعودية: ميليشيا الحوثي تختبر منظومة دفاع جوي على طائرة تابعة للأمم المتحدة (فيديو)

نشرت قناة الإخبارية السعودية، مقطع فيديو، لعناصر حوثية تختبر منظومة دفاع جوي في مطار صنعاء اليمني.

للتفاصيل اضغط الرابط

​