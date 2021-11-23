الهجرة تبحث مع برنامج الغذاء العالمي التعاون في مبادرة مراكب النجاة ​

كتب - أسامة علي:

بحثت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مع المدير الجديد للمكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة WFP التابع للأمم المتحدة، برافين أجراوال، التعاون في المباردة الرئاسية "مراكب النجاة".

وثمنت مكرم، التعاون والعمل المشترك مع برنامج الغذاء العالمي في عدد من الملفات والأنشطة ذات الاهتمام الواحد خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتدريب وتأهيل الشباب في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، مؤكدة أن هذا التعاون مثّل دفعة كبيرة في دعم الجهود المبذولة لإنجاح هذه الملفات، وفق استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة الهجرة في إطار رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى التعاون المشترك لإطلاق مبادرة "بداية ديجيتال"، لتأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإلكترونية، بالتعاون بين برنامج الأغذية العالمي وبالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، للحد من الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وأضافت أن هذا التعاون أسفر عن تبادل الخبرات والمعرفة المتخصصة والممارسات الناجحة التي تتناول قضايا الهجرة وتنمية المجتمعات وما يتعلق بها من آثار اقتصادية واجتماعية وغيره، ودعم تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وحملات توعية تهدف إلى إتاحة برامج لتوعية الفئات المستهدفة من خريجي المدارس الفنية وطلاب المدارس والأسرة وغيرهم للتوعية بمخاطر الظاهرة وشرح السبل البديلة الآمنة للهجرة، لتحقيق الأهداف الأممية بتحقيق الرفاه للأفراد وتوفير فرص العمل.

من جانبه، قال برافين أجراوال، مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، إن هناك مجالات كبيرة لزيادة وتدعيم هذا التعاون، مؤكدا أن البرنامج على أتم الاستعداد للمضي في هذا التعاون، خاصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير الفرص والبدائل الآمنة للشباب بفضل رؤية القيادة السياسية الحالية، التي جعلت من مصر نموذجا يحتذي به في التقدم والتنمية، ويجب تصديره لمختلف الدول الراغبة في تحقيق نمو مستدام.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على فتح آفاق أوسع للتعاون ودراسة بعض المشروعات الجديدة المشتركة بين وزارة الهجرة وبرنامج الغذاء العالمي، بحيث تتضمن هذه المشروعات آليات عمل جديدة في إطار مبادرة "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية.