وزير التعليم يفجر مفاجأة: "لا توجد حالة تسمم واحدة من التغذية.. وما حدث ادعاء"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

طمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أولياء الأمور في كفر الشيخ وقنا وأسيوط، بأنه لا توجد مشكلة على الإطلاق في التغذية المدرسية، موضحًا أنه تم التنسيق مع مديري المديريات في المحافظات الثلاثة والنتيجة كانت أنه لا توجد حالة تسمم واحدة.

وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن طفل واحد فقط تلقى علاج ولا توجد كل الأرقام التي تتردد، والتقارير كلها بتشير إلى أنها إدعاء إصابة في كفر الشيخ وقنا وأسيوط ويمكن التأكد من ذلك من المحافظين ووزارة الصحة ومديري المديريات.

وتابع وزير التعليم: "أسيوط بها 700 ألف مستفيد من الوجبات الغذائية والمشروع يغطي أكتر من مليون طالب يوميا والدولة تنتج هذه الوجبات بطريقة تغليف وجودة عالية باهتمام الرئيس شخصيا".

وقال "شوقي": "ما يحدث أنه إيحاء إعياء وهو ما حدث في أعوام ماضية" مشيرًا إلى أن الطلاب لم يمكثوا في المستشفى إلا دقائق، وهناك من يريد الاستفادة بتعويض مادي من خلال هذا الإدعاء بالإضافة إلى أن هناك خطط منظمة لإفساد ما تقدمه الدولة".

وناشد وزير التعليم الإعلام بعدم استخدام مصطلح التسمم إلا في حال وجود تقرير رسمي من وزارة الصحة.