ظاهرة فلكية.. سماء مصر تشهد اقتران القمر مع برج التوأمان طوال الليل

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر، مساء اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة الفلكية تتمثل في اقتران القمر الأحدب مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأمان)، حيث نراهما مقتربين في السماء مساء فيشرقان في الثامنة والثلث تقريبا ويظلان في السماء طوال الليل حتى شروق الشمس في اليوم التالي، حيث يختفيان من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وأشار أستاذ الفيزياء الفلكية، إلى أن الظاهرة ليس لها أية أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ومشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

ويشهد شهر نوفمبر الحالي، 12 ظاهرة فلكية، بدأ أولها يوم 2 نوفمبر2021، باقتران كوكب عطارد مع النجم سبيكا (ألفا برج العذراء)، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 25 نوفمبر، بظاهرة اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل.