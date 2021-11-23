"طاقة النواب": محطة "الضبعة" خطوة وطنية مصرية كبرى نحو العصر النووي

كتب- نشأت علي:

قال النائب حمادة الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن محطة الضبعة النووية خطوة وطنية كبرى نحو العالم النووي والطاقة السلمية النظيفة، وبها تخترق مصر القرن الـ21 بقوة بتوجيهات الرئيس السيسي، موضحًا أن إقامة محطة نووية سلمية لتوليد الطاقة النووية كانت حلمًا غاليًا طوال عهود طويلة مضت حتى حققه الرئيس السيسي.



وأضاف الجبلاوي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن محطة الضبعة النووية تزيد من تنوع مصادر الطاقة لدى الدولة المصرية، خصوصًا أنه جار استكمال البناية البحرية والمناطق الخاصة بالموقع والمناطق السكنية بها.



وأوضح عضو مجلس النواب أن إقامة محطة "الضبعة النووية" تنوع مصادر الطاقة النظيفة، طاقة شمسية وطاقة كهربائية، وكذلك عبر الطاقة النووية؛ وهي أعظم طاقة في العصر الحديث حتى الآن وقدراتها مهولة، مشيرًا إلى وجود كوادر فنية مصرية مع الخبرات الأجنبية في إقامة المحطة المرتقبة في الضبعة.



وشدد وكيل طاقة البرلمان على أن السنوات الأخيرة، شهدت اهتمامًا كبيرًا من جانب القيادة السياسية المصرية، بجعل مصر مركزًا إقليميًّا للطاقة وزيادة توليد الطاقة الكهربائية، وبدء التصدير والربط الكهربائي مع دول إفريقية وآسيوية وأوروبية، وهو إنجاز كبير يليق بطموحات الوطن في النهضة.