بمقابل 50 جنيها.. قرار جديد من وزير التموين بشأن تجديد السجل التجاري

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 187 لسنة 2021.

ونصت المادة الأولي: تفعيل خدمة النشر الإلكتروني لخدمات القيد والتأشير والتجديد بالسجل التجاري من خلال جريدة الأسماء التجارية، على أن تنشر إلكترونيا على الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مع تحصيل مقابل خدمة النشر الإلكتروني بمبلغ 50 جنيها (خمسون جنيها) شاملة الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية: على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ 1/12/2021.