"دينية الشيوخ": "حقوق المسنين" يحافظ على الهوية المصرية ومنظومة القيم الأخلاقية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن الإنسانَ في فلسفة الشريعةِ الإسلامية كلما امتد به العمرُ ازدادت الأحكامُ الشرعيةُ الآمرةُ باحترامه وتقديره، مشيرًا إلى أن مشروع قانونِ المسنين يحققُ هذا المبدأ الإسلامي، الذي حثت عليه جميع الأديان السماوية.

وأضاف عامر، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن قانون المسنين يعبر عن نوعين من التكريم، أولهما: تكريمُ الإنسان بصورة عامة لكونه إنساناً، وثانيهما: تكريمٌ خاص لكبر سنه".

وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ أن جميع أعمال الدولة المصرية ترتكز على فلسفة واضحة وهي تكريم الإنسان وتوقيره والعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطن، وهذا أحد أسس صناعة الحضارة التي تخدم الإنسان في كل زمان ومكان.

وقال عامر إن مشروع القانون يحافظ على الهوية المصرية ومنظومةِ القيم الأخلاقية التي يتمتع بها الشعبُ المصري عبر العصور، انطلاقًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

ولفت رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ إلى أن القانون يعبر عن اهتمام الدولة بكل من يعيش على أرضها مصريًّا كان أم غير ذلك؛ انطلاقًا من قول الله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم".

وأكد عامر أن مصر في احترامها للإنسان وتكريمه لا تنظر إلى وطنه أو جنسه أو معتقده، وهذا مما يميز مشروع هذا القانون.

وتابع رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأشكر اللجنةَ الموقرةَ على جهدها".

واختتم عامر: "أشكر الدولةَ والحكومةَ على دائم حرصِها على بذل كلِّ ما يحققُ الحياةَ الكريمة للمواطن المصري".