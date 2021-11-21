أول طلب إحاطة بشأن زيارة الأمير تشارلز إلى مصر -صور

كتب - مصراوي:

تقدمت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الأحد، إلى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيه إلى وزيرة الثقافة، بشأن برنامج زيارة الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، وزوجته كاميلا.

ووجهت نعيم اللوم إلى وزيرة الثقافة؛ لعدم إدراج دور المرأة المصرية على جدول أعمال زيارة الأمير تشارلز وزوجته، مشيرةً إلى أن عدم إظهار صورة المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطأ كبير.

وشددت النائبة على ضرورة أن تكون المرأة المصرية ودورها حاضرَين خلال أية زيارة دولية؛ لتأكيد ما وصلت إليه المرأة في عهد الرئيس السيسي، موضحةً أن المرأة المصرية وصلت إلى أرفع المناصب.