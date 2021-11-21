"القوى العاملة": تحصيل 1.6 مليون جنيه مستحقات مصري توفي بالسعودية

القاهرة- أ ش أ:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة السعودية - الرياض، نجح في الحصول على مستحقات متوفي مصري بقيمة 404 آلاف و749 ريالا سعوديا؛ أي ما يعادل مليونًا و691 ألفاً و853 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين - في بيان اليوم الأحد - أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات الطبيب المتوفى "أشرف ب.ح"، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

من جهته، أشار رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض أحمد رجائي - في تقريره للوزير - إلى أنه في ضوء متابعة مستحقات العاملين المصريين المتوفين بالمملكة نجح المكتب في الحصول على مستحقات الطبيب المتوفي بالمنطقة الشرقية بعد أن تقدمت زوجته بطلب لمساعدتها في تحصيل مستحقات زوجها.

ولفت إلى أن الملحق العمالي الدكتور كريم أبو السعود توجه إلى المقر الرئيس بالمستشفى بالرياض وتفاوض مع المدير المالي بالإدارة العامة، وتم الاتفاق على إرسال شيك باسم الورثة مناولة باليد باسم سفارة جمهورية مصر العربية، وقد تم التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة لتسليم ذوي المتوفى شيك المستحقات المالية.​