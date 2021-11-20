السياحة: غلق معبد الأقصر وإلغاء عروض الصوت والضوء بالكرنك الخميس المقبل

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، إغلاق معبد الأقصر أمام الزيارة، وإلغاء عروض الصوت والضوء بمعبد الكرنك، وذلك يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" وذلك يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، لإبراز المقومات السياحية والأثرية الفريدة لمحافظة الأقصر والترويج السياحي لها.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تفقد صباح اليوم السبت، معابد الأقصر والكرنك لتفقد الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية، ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بها.

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