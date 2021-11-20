الأوقاف: فرش 358 مسجدًا ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، فرش 31 مسجدًا جديدًا ضمن مبادرة حياة كريمة، الجمعة المقبلة، بمساحة تقدر بنحو 9414 مترًا مربعًا من سجاد المحراب، بمصنع سجاد دمنهور، التابع لهيئة الأوقاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، أنه يصل إجمالي المساجد التي تم فرشها من خلال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لنحو 358 مسجدًا، بمساحة إجمالية تقدر بنحو (93868) مترًا مربعًا من سجاد المحراب من إنتاج مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.

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