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بحضور "مدبولي".. بدء احتفالية ممشى أهل مصر

08:38 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير هاني رجب:

بدأت قبل قليل، احتفالية التجهيز لتشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، ومحافظ القاهرة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات والعامة.

وقام رئيس مجلس الوزراء بصحبة وزير الإسكان ومحافظ القاهرة باستقلال باخرة وعمل جولة نيلية للمشروع.

كانت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وقعت كممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة لمشروع تطوير "ممشى أهل مصر"، عن تعاقدها مع شركة كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل الجزء التجاري بمشروع "ممشى اهل مصر" وذلك لفترة ٩ سنوات.

وتنفذ المرحلة الأولى من المشروع بطول 1.8 كم، تمتد من كوبري 15 مايو، حتى كوبري إمبابة، وتضم 19 مبنى مختلفًا، و 62 محل بمساحات مختلفة و5 كافتريات و5 مطاعم و3 جراجات للسيارات، ومراسي نيلية ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.

ممشى أهل مصر مصطفى مدبولي عاصم الجزار محافظ القاهرة سيتي إيدج

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