سيول أسوان.. أول صور لجهود إعادة تأهيل المناطق المتضررة

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة التنمية المحلية، أول صور، من جهود عمليات إعادة تأهيل المناطق المتضررة من السيول في محافظة أسوان.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تفقد قبل قليل، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأماكن المتضررة من موجة السيول التي تعرضت لها المحافظة منذ أيام وأماكن الإيواء بمناطق الكوبانية والعلاقي.

وحرص شعراوي على نقل رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الأسر والأهالي المتضررة، قائلا: جايلكم برسائل شخصية من الرئيس السيسي.. كل حاجة هترجع زي ما كانت وأحسن وده حقكم علينا.

وتابع: هناك توجيهات من رئيس الوزراء لكافة الوزارات المعنية بسرعة العمل على تعويض كل الأسر التي تضررت وتعرضت لخسائر مالية نتيجة موجة الطقس السيء والسيول وحصر كافة الأسر التي تحتاج تعويضات.