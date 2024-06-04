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BBC

قبل عيد الأضحى.. ضبط 10.5 طن لحوم وكبدة فاسدة بالقاهرة

12:12 م الثلاثاء 04 يونيو 2024

لحوم فاسدة

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كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، أشار صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملات الدورية المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط 9 أطنان لحوم حمراء، ومفروم، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و1.5 طن لحوم بيضاء غير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 71 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

لحوم فاسدة كبدة فاسدة عيد الأضحى اللواء خالد عبد العال مديرية الطب البيطري
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