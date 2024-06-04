لميس الحديدي توجه رسالة لـ "مدبولي": الشفافية ورضا الناس أساس أي حكم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي بالتزامن مع بدء تشكيله الحكومة الجديدة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقالت لميس الحديدي عبر صفحتها عبر موقع "إنستجرام"، أوجه كلامي لرئيس الوزراء، بأهمية الشفافية في القرار، وشرحه للمواطنين، والمؤتمرات الصحفية دائما تكون من طرفين وليس طرف واحد.



وتابعت: "دكتور مدبولي (رئيس الحكومة الأطول عمرا في عهد الرئيس) اختلفنا معه و اختلفت عليه الآراء، هو الآن أمام اختبار مهم في تغيير السياسات و التطبيق، الأهم أن تكون لدينا النية في تغيير المسار و ليس فقط تغيير الوجوه وأن تكون لدينا الشفافية لمواجهة الرأي العام و إقناعه، رضا المواطن هو الأهم".



وأوضحت: "من المهم الاستماع للناس ويلاقوا حد يكلمهم ويرضيهم، ورضا الناس أساس أي حكم وحكومة ناجحة، الإصلاح الاقتصادى طريقه معروف، يحتاج منا فقط إلى تطبيق فاعل جاد وتقييم نتائج ما نقوم به، تحية لكل الراحلين من الحكومة الذين اجتهدوا في فترة صعبة وتحديات كبرى، حققوا إنجازات و هناك أيضا مشكلات وأخطاء، تقييم ما تم، و تحديد الأهداف مهم للمرحلة القادمة".



وقالت:" أخيرا، توسيع المشاركة السياسية جاءت من تكليفات الحكومة الجديدة، الأحزاب، الصحافة الفاعلة، تعدد الآراء، جميعها قوى تزيد من حصانة المجتمع و قوته و ليس العكس كما يظن البعض فهي أدوات تشعر المواطن أن الحكومة تسمع صوته و إن رأيه له قيمة، رضا المواطن أهم".