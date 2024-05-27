هل يجوز الحج بالتاتو المؤقت؟.. أمينة الفتوى تُجيب

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن "التاتو" أنواع منها الدائم وهو الذي لا يُزال، ومنها غير الدائم الذي لا يستمر فترة طويلة، لافتة إلى أن رسم التاتو يتم عبر طبقات الجلد الثلاث.

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم: "طول ما التاتو فى الطبقة الخارجية للجلد، وبعيدًا عن الدم، فهذا لا مانع شرعي منه، لكن التاتو الذى يتم عبر طبقات الجلد ويصل إلى الدم ويؤدى إلى احتباسه، فهذا لا يجوز، وده اللى بينطبق عليه حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، "لعن الله الواشمات والمستوشمات".

وأضافت: "التاتو لو مرسوم على الجلد، ما دام لا يصل إلى الدم فهو مثل الحناء، وده فى الغالب مش بيقعد فترة طويلة، مجرد ما تعرف إنه مؤقت ولا يستمر بشكل دائم يبقى يجوز، طيب لو عملت تاتو مؤقت وهسافر لداء فريضة الحج، فهذا يجوز، لأنه اتعمل قبل الإحرام ويتبقى أثره بعد الإحرام".