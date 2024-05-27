الأزهر يدين محرقة الخيام في رفح ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم



(أ ش أ):

استنكر الأزهر الشريف وأدان بشدة الهجوم الوحشي للاحتلال الإسرائيلي على مخيَّم اللاجئين بمدينة رفح، الذي ‏استهدف النازحين الأبرياء في خيامهم وفي المناطق التي خدع أهل غزة وزعم لهم أنها ‏مناطق آمنة.

وذكر الأزهر في بيان اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمته الشنعاء على مرأى ومسمعٍ من العالم أجمع، وراح ضحيتها ‏عشرات الشهداء والجرحى من الرجال والنساء والأطفال.

وطالب الأزهر المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم وعاجل من أجل تنفيذ القرارات والأحكام التي أصدرتها محكمة ‏العدل الدولية ضد الاحتلال وقياداته، وفي مقدمتها الوقف الفوري للعدوان الإرهابي على رفح، وفتح ‏معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانيَّة والإغاثيَّة لقطاع غزة، ووقف آلة القتل الغاشمة.

وجدد تحيته وتقديره لمقاومة الشعب الفلسطيني الشجاع، الذي أثبت للعالم كله بسالته في الدفاع عن ‏أرضه وتشبثه بها، وتمسك هذا الشعب بالحياة على تراب وطنه ورفض كل محاولات المحتل للتهجير ‏القسري، رغم ما يواجهونه من إبادة جماعية لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلًا، وتتنافى مع كل الشرائع ‏السماوية والمواثيق الدولية.

كما جدد تحيته للشعوب الحرة وللشباب ممَّن خرجوا بجامعات أوروبا وأمريكا وشوارعها وميادينها؛ للتعبير عن الرفض العالمي لهذه الفوضى التي إن تركت تسير في هذا الاتجاه البائس، فإنها ستدفع بالعالم كله لمزيدٍ من الحروب والصراعات والكراهية، وفقدان الثقة في المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية.