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مصر للطيران للصيانة تقدم خدمات فنية لطائرات "فلاي الأردنية"

03:41 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
مصر للطيران للصيانة تقدم خدمات فنية لطائرات "فلاي الأردنية"

جانب من اللقاء

كتب- محمد عبيد:

وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، اتفاقية لتقديم مختلف الخدمات الفنية لطائرات شركة "فلاي الأردنية".

وقع الاتفاقية عن شركة مصر للطيران للصيانة المهندس هاني صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة الأردنية نظيره إبراهيم شاتي.

وتشمل الاتفاقية قيام شركة الصيانة والأعمال الفنية، بتقديم خدمات الدعم الفني لأنشطة الصيانة اليومية في المطارات المصرية (القاهرة - شرم الشيخ - الغردقة)، وكذلك المحطات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتقديم خدمات الصيانة الثقيلة لجميع أسطول الشركة الأردنية في هناجر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالقاهرة، وكذلك تقديم خدمات الإصلاح والتعمير للوحدات والمحركات في ورش الإصلاح بالقاهرة.

وتقدم شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خدماتها الفنية لأكثر من 150 عميلاً، تنضم لهم الشركة الأردنية إحدى شركات الطيران الخاصة، والتي تنظم رحلاتها إلى العديد من الوجهات بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، وتعمل شركة الصيانة والأعمال الفنية على توسيع قاعدة عملائها من خلال الاعتمادات المحلية والدولية الحاصلة عليها، وتوسيع نطاق الخدمات الفنية المقدمة لجذب المزيد من العملاء.​

مصر للطيران طائرات فلاي الأردنية خدمات فنية

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