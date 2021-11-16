رئيس مجلس الشيوخ يغادر البلاد متوجها إلى روسيا لزيارة المجلس الفيدرالي

كتب- نشأت علي:

غادر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، على رأس وفد برلماني، متوجهين إلى جمهورية روسيا الاتحادية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية الروسية.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة، بحث سبل التعاون مع كبار المسؤولين في روسيا الاتحادية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك.

كما تتضمن المباحثات، سبل تعزيز برامج التعاون البرلماني بين مصر وروسيا الاتحادية بما يجسد رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين وما وصلت له العلاقات القائمة من شراكة استراتيجية تشهد نموا وتطورا في المجالات كافة.

ويضم الوفد البرلمانى المصري الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية؛ المستشار محمود عتمان أمين عام المجلس، والنائبة نهى أحمد زكى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.​