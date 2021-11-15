صندوق تحيا مصر: تخصيص الحساب رقم 037037 مواجهة الكوارث والأزمات للمشاركة في إغاثة أسوان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق تحيا مصر عن تخصيص الحساب رقم 037037 مواجهة الكوارث والأزمات لتلقي التبرعات والمساهمات في جهود إغاثة متضرري موجة الطقس السيء بمحافظة أسوان.

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن هذا الحساب يتم تفعيله لدعم جهود الإغاثة والإعمار وقت الكوارث والأزمات وذلك في كل البنوك المصرية .

وأضاف عبدالفتاح في بيان اليوم، أن الصندوق يتلقى المساهمات والتبرعات المختلفة للمشاركة في إغاثة أهالي أسوان من داخل وخارج نصر عبر الموقع الإلكتروني للصندوق tahyamisrfund.org بالإضافة إلى كافة وسائل الدفع الإلكتروني.

وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق نفذ العديد من جهود الإغاثة من خلال محور مواجهة الكوارث والأزمات لاسيما خلال السيول التي تعرضت لها البلاد في عامي 2016 و2020 بالإضافة إلى جهود دعم أجهزة الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر قام بإرسال قافلة إغاثة سريعة لمحافظة أسوان وستصل المحافظة خلال ساعات لبدء توزيع مواد الإعاشة والأغطية والأمتعة على المتضررين.