مصر للطيران تشارك بالجمعية العامة الـ ٥٤ للاتحاد العربي للنقل الجوي بالدوحة

كتب- محمد عبيد:

شاركت مصر للطيران في اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ٩٠، و الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي بالعاصمة الدوحة.

ناقشت الجمعية جميع أعمال وقرارت اللجنة التنفيذية على مدار العام، وكافة الموضوعات المتعلقة بمستجدات النقل الجوى والقضايا الاستراتيجية التى تتعلق بجائحة كورونا وفتح الحدود بين الدول لعودة النقل الجوي.

ومن أهم القرارات الصادرة عن الجمعية العامة رقم ٥٤، مشروع قرار حول خارطة الطريق لتعافي النقل الجوي من تداعيات ازمة فيروس كورونا، نظرا لأن قطاع النقل الجوي والسياحة كانا الأكثر تضررا من جائحة كورونا وبسبب القيود التى فرضتها الحكومات على السفر، لذلك دعت الجمعية العامة الـ٥٤ إلى اعتماد الإرشادات والتعليمات المتعلقة بالسفر الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، ومنظمة الصحة العالمية، وعلى الدول ان تتبنى مبادئ موحدة والاعتراف المتبادل بشهادات اللقاح، وإنشاء ممرات صحية مؤقتة ومبنية على اتفاقيات النقل الجوى المعمول بها، وأهمية التطور التكنولوجي في نشر تطبيقات الكترونية لتسهيل السفر خاصة برنامج الإياتا IATA Travel Pass.

ومشروع قرار حول البيئة والطيران بشأن اعتماد الجمعية العامة الـ ٥٤ لهدف "صفر انبعاثات كربون صافية"، اعتبارا من ٢٠٥٠، وتدعو فيه الحكومات للوصول لذلك الهدف عن طريق إعادة هيكلة واصلاح البنية التحتية لإدارة الحركة الجوية والمطارات لضمان التخفيف من الازدحام في المجال الجوي والمطارات، لتفادي العقبات لتحقيق صفر انبعاثات كربون، وتم التأكيد أيضا على ضرورة تشجيع ودعم جميع الشركاء فى الصناعة في الأبحاث والدراسات على استخدام وقود الطيران المستدام ووقود الطيران المنخفض الكربون.

واجتمع الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، مع هنريك هولولي مدير عام النقل والحركة فى المفوضية الأوروبية، وناقشوا خلالها مستجدات النقل الجوي في ظل جائحة كورونا، وكيفية تسهيل إجراءات السفر وإمكانية تعاون ثنائي مع الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات المتعلقة بالنقل الجوي (حقوق النقل، السلامة، الأمن والملاحة الجوية)، كما تم مناقشة الشهادة الصحية التى أطلقها الاتحاد الأوروبي EU -Covid Digital certificate وهى جواز سفر صحي لتسهيل إجراءات السفر بين كل الدول، التى ستقوم بتطبيقه مع دول الدول الاتحاد الأوروبي، وتعفي حاملها من الخضوع لفحص إضافي أو لحجر صحي لدى وصوله إلى أي دولة أوروبية.